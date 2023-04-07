Клещевая угроза повсюду: где во Владивостоке опаснее всего

Клещи в Приморье проснулись раньше обычного. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Весна в этом году пришла немного раньше, и из-за тепла стали вылезать первые клещи. Первый случай зафиксировали аж 7 марта, а за весь месяц с жалобами на укусы обратились 19 человек, из них десять детей. В связи с этим в ближайшее время начнется акарицидная обработка в Приморье. Также региональный Роспотребнадзор назвал места, где подхватить клеща легче всего, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так, в дальневосточной столице скоро начнут дезинсекцию в парках, скверах и аллеях. Заметить специалистов можно будет и на кладбищах «Лесное» и «Морское», а также в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ.

– Во Владивостоке и его пригороде есть свои места активности клещей. Как показывает многолетний анализ и данные регистрации обращений жителей города, к таким местам специалисты относят остров Русский и полуостров Назимова, Сахарный Ключ, лесной массив бухты Лазурной, Щитовой и другие, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Отметим, губернатор Приморья Олег Кожемяко 4 апреля поручил главам муниципалитетов начать акарицидную обработку мест отдыха людей.

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