Генконсул Китая во Владивостоке напишет Тотальный диктант

Генконсул Китая Пяо Янфань. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Дипломатический корпус Владивостока поучаствует в написании Тотального диктанта (6+) в Научной библиотеке ДВФУ на Алеутской, 65Б, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Пяо Янфань, генеральный консул Китая, сядет за парту вместе с коллегами по делегации, более того, напишут диктант по тексту Василия Авченко также представители Монголии, Вьетнама, Канады. Об этом рассказали в пресс-службе ДВФУ.

Регистрация на Тотальный диктант – 2023 уже идёт и продлится вплоть до 8 апреля. На главной площадке во Владивостоке текст зачитает российский писатель Евгений Водолазкин.

Напомним, ранее редакция публиковала адреса проведения мероприятия и условия участия. Необходима регистрация как для участия дистанционно, так и очно. Текст будет посвящен Владимиру Арсеньеву, первопроходцу Дальнего Востока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.