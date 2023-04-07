Сюда не суйтесь: жителей приморской столицы предупредили о возможном заторе

Работы начнутся вечером 7 апреля. Фото: МУПВ «ВПЭС».

В пятницу, 7 апреля, во Владивостоке ограничат движение в районе Второй Речки. Как рассказали в пресс-службе МУПВ «ВПЭС», временный запрет связан с заменой устаревшей кабельной линии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации представителей ведомства, работы стартуют 7 апреля в 21:00 и завершатся 8 апреля в 6:00. Пройдут они в районе Русской, 17г, и затронут проезжую часть, поэтому проезд в сторону автовокзала, то есть на перекрестке Русская – Кирова, будет затруднен.

Перекрытие дорог на участке не планируется, работы будут проходить поэтапно.

Напомним, что во Владивостоке на два с половиной месяца перекроют улицу Станюковича. Временные ограничения введут из-за прокладки тепловых сетей, и продлятся они с 8 утра 15 апреля до 11 вечера 30 июня.

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