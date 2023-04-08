Детский сад вместо многоэтажек: суд запретил строить очередной ЖК в центре Владивостока

Спустя несколько лет территория все еще заперта на замок. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Китайский застройщик, связанный с хабаровским «мусорным королем», не получил разрешение на строительство жилого комплекса на месте бывшего завода «Металлист» в центре Владивостока. Пятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Судеко» в выдаче документа на возведение пяти многоэтажек. Решение может быть обжаловано, сообщает «КП – Дальний Восток».

31 октября 2022 года Арбитражный суд Приморского края признал незаконными решение городской администрации об отказе выдачи разрешения на строительство «Жилого и коммерческого комплекса класса «Элит».

Мэрия подала апелляцию и инстанция отменила решение арбитража. Много лет «Судеко» лелеет мечту о строительстве в этом райойне новых небоскребов, но спотыкается об иски от мэрии.

Согласно генплану, на участке 25:28:020018:1945 должен был появиться детский сад на 260 мест или сквер, за постройку которого ратовал губернатор Приморья Олег Кожемяко после нескольких митингов жильцов близлежащих домов. Спустя несколько лет территория все еще заперта на замок.

Издание проводило расследование по поводу застройки исторического центра Владивостока. В своем тексте мы рассказали, кому и зачем нужен пустырь посреди «Тропы здоровья» и по сути одной из самых популярных прогулочных городских зон. Прочитать подробнее можно по ссылке.

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