Снова неучтенные кабели: почему откладывали ремонт важного объекта во Владивостоке

Работы мэр обсудил с подрядчиком. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Ремонт Казанского моста во Владивостоке будет продолжен с 15 апреля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на главу города Константина Шестакова.

Как написал мэр в Telegram-канале, недоделанный объект с раскопанной дорогой и отсутствием на месте рабочих вызывает справедливое негодование жителей краевой столицы. Ремонт ведет подрядчик по заказу РЖД.

Ранее реконструкцию приостановили из-за неучтенных инженерных сетей. Найденные кабели (как писала «КП», их владельца не сразу «опознали») мешали продолжению работ, поэтому подрядчику нужно было скорректировать план работ.

– По словам подрядчика, с 15 апреля работы возобновятся и будут проходить в две смены. К концу мая ремонт должны завершить, – сообщил Константин Шестаков.

О том, что реконструкция закончится в начале лета, рассказал ранее и директор подрядной организации Валерий Галделин.

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