Реконструкцию Казанского моста во Владивостоке могут завершить до конца мая

Ход работ Константин Шестаков обсудил с главой подрядной организации. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке Казанский мост планируют отремонтировать до конца мая 2023 года. Об этом главе города Константину Шестакову сообщил руководитель подрядной организации Валерий Галделин. Ход проекта представители мэрии и заместитель начальника ДВЖД Евгений Ляшенко обсудили во время совместного выездного совещания.

По словам Валерия Галделина, во время ремонта специалисты нашли необозначенные в проекте кабели, которые необходимо сохранить и «обойти», чтобы продолжить работы. Мэр рекомендовал подрядчику сделать все возможное для реализации проекта.

– Сейчас вносятся корректировки, в марте планируем продолжить работы, чтобы в конце мая их полностью завершить и открыть для движения обе полосы моста, – добавил Валерий Галделин.

Во время совещания также обсудили состояние городских территорий вдоль железных дорог. Как отметил Константин Шестаков, одна из основных задач – увеличить количество городских электричек и число вагонов.

Напомним, что ремонт Казанского моста начался летом 2022 года, завершить работы планировалось до начала 2023 года, но сроки перенесли.

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