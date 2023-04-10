Врачи спасли беременную женщину, попавшую в массовую аварию на трассе Владивосток – Аэропорт

Новорожденную девочку будут лечить в краевой детской клинической больнице № 1.

В Приморье врачи перинатального центра и «тысячекоечной» больницы спасли беременную женщину, которая пострадала в аварии в районе Артема. Специалистам удалось сохранить жизнь жительницы края и ее ребенка, рассказали в пресс-службе краевого минздрава. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Массовая авария произошла на аэропортовской трассе. Как рассказала главный акушер-гинеколог края, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева, из-за ДТП у женщины диагностировали сотрясение головного мозга, переломы ключицы и ребер, УЗИ также показало скопление жидкости в брюшной полости и возможный разрыв селезенки.

– Для спасения женщины, находившейся при этом на 33 недели беременности, в городскую клиническую больницу № 2 выехали бригады акушеров-гинекологов перинатального центра и неонатологов детской больницы.

Операцию провели хирурги «тысячекоечной» и акушеры-гинекологи перинатального центра. Благодаря усилиям врачей на свет появилась девочка, вес которой составил 1 940 граммов. Лечить ее будут в краевой детской клинической больнице № 1.

Жизни мамы сейчас ничего не угрожает, ее перевели из реанимации в отделение хирургии.

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