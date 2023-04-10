Перестала говорить и есть, потеряла 40 кг: опухоль размером с голову младенца едва не убила молодую приморчанку

Операция длилась больше семи часов. Фото: Медицинский центр ДВФУ

Сложнейшую операцию на челюсть провели во Владивостоке хирурги многопрофильной клиники ДВФУ. Врачи смогли избавить молодую пациентку от гигантского новообразования. Теперь девушка может свободно дышать, есть, разговаривать и полноценно жить. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2021 году у 28-летней Софьи Г. появилась небольшая опухоль в области нижней челюсти. Причиной была миксома, которая за два года раздулась до размера, сопоставимого с головой младенца. Гигантская опухоль растянула все ткани, перекрыла язык и сместила трахею, сдавив сосуды, кровоснабжающие головной мозг. Осталось лишь четверть челюсти и крохотный просвет в горле. На этом фоне у пациентки начались проблемы с дыханием, последний год она уже не говорила и практически перестала есть, похудев до 40 килограммов.

– Мы несколько раз ездили показываться в центральные клиники страны и ждали квоту на операцию в Москве, – рассказала мама пациентки Елена Юрьевна. – Но, изучив наш случай, врачи рекомендовали обратиться в многопрофильную клинику. Так мы попали в медцентр ДВФУ к челюстно-лицевому хирургу Валерию Толмачеву.

Софью взяли с большим опасением. Неясный характер опухоли, высокая вероятность врастания новообразования в стенки сосудов с их сдавлением, серьезное истощение, а также отягощенный анамнез пациентки, делали прогноз крайне неблагоприятным. Физиологически девушка могла не перенести продолжительный наркоз и большую кровопотерю. Ей сделали ряд дополнительных исследований, КТ, МРТ и одномоментно провели две жизненно необходимые хирургические процедуры. Во время подготовительного этапа девушкой занималась команда из шести хирургов различных специальностей, эндоскописты, анестезиологи-реаниматологии и целый штат медицинских сестер.

Снимок пациентки до операции. Фото: Медицинский центр ДВФУ

В операционной не было свободного места. Первым делом врачи восстановили девушке дыхание, установив трахеостомическую трубку. Следующим шагом хирурги под контролем эндоскопа создали искусственный вход в полость желудка и поставили зонд для питания (гастростому). Спустя месяц серьезной медикаментозной терапии и специально-подобранной диеты, необходимые пять килограммов были набраны. Девушка была готова к основному этапу – удалению опухоли.

– В профессиональной жизни врача пациенты с такими запущенными заболеваниями встречаются крайне редко. В одиночку такое чудо не совершить, шанс есть только у мультидисциплинарной команды. У нас такая команда есть, – сказал заместитель главного врача по хирургической помощи МЦ ДВФУ, врач-нейрохирург Руслан Тоторкулов.

Операция длилась больше семи часов. Основное беспокойство врачей было за магистральные сосуды, во время удаления опухоли риск повреждения сонной артерии и огромной кровопотери был очень высок. Второе опасение было за язык. Из-за отсутствия удерживающей группы мышц, корень языка мог запасть в глотку и перекрыть дыхательные пути. И третья опасность – сообщение полости рта с кожными покровами. Для закрытия дефекта могли потребоваться дополнительные ткани. Однако в процессе выяснилось, что опухоль их не разрушила, а просто сжала и сместила. Огромным плюсом стали результаты морфологического исследования – злокачественный процесс не подтвердился, опухоль оказалась доброкачественной.

– Я потерял счет времени, пока мы пытались ее отделить. В какой-то момент, после полной микрохирургической мобилизации опухоли, я надавил со стороны полости рта, и она отошла, за ней показались совершенно неизмененные ткани, здоровый язык и вход в ротоглотку. Вот тогда я испытал огромное облегчение, – описал свое состояние челюстно-лицевой хирург МЦ ДВФУ, д.м.н. Валерий Толмачев.

После удаления опухоли Софья стала быстро восстанавливаться. Несмотря на сопутствующие заболевания, пациентке удалили трахеостому и через неделю выписали домой. Угрозы жизни больше нет, динамика положительная: Софья хорошо и понятно разговаривает, ее вес вырос до 50 килограммов. Через год молодой женщине предстоит костная пластика с применением микрохирургической техники для восстановления челюсти.

Девушка до и после операции. Фото: Медицинский центр ДВФУ

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