В 2021 году семь сносимых объектов признали аварийным. Фото: администрация АГО

В понедельник, 10 апреля, по сети разлетелось видео, на котором в Арсеньеве рухнуло колесо обозрения. Аттракцион упал на территории парка «Восток», где, как оказалось, стартовал демонтаж старого оборудования. Спустя несколько часов на запись отреагировали в прокуратуре Приморского края – ведомство организовало проверку.

– По результатам мониторинга социальных сетей выявлен видеоматериал о том, что 10 апреля 2023 года на территории парка «Восток» в городе Арсеньеве произошло падение колеса обозрения, – отметили в надзорном органе.

Некоторым аттракционам парка около 40 лет. Фото: администрация АГО

На место выехал городской прокурор, который проверит безопасность проводимых работ и обеспечит их сопровождение.

– Предварительно установлено, что работы по демонтажу конструкции носили запланированный характер и производились новым собственником объектов. Надзорное ведомство даст оценку полноте исполнения требований безопасности к производству работ.

Вход на территорию этой части парка закрыт. Фото: администрация АГО

Напомним, семь объектов парка мэрия Арсеньева выставила на аукцион, в 2021 году их признали аварийными. Подрядчик снесет старые аттракционы и сдаст их на металлолом. В 2025 году администрация планирует начать реконструкцию «Востока».

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