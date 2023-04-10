В Приморье женщина жестоко избавилась от собственного любимца

Собака, хромая, пыталась догнать хозяйку. Фото: принтскрин видео.

Мы в ответе за тех, кого приручили. Но не все приморцы ответственно относятся к собственным животным. Так в Находке женщина нашла легкий способ избавиться от надоевшего друга. Видео с тем, как она вышвыривает собаку из автомобиля в районе пустыря, разлетелось по местным соцсетям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадры с камер видеонаблюдения трудно смотреть без слез. В районе Гоголевской остановился белый автомобиль Тойота Калдина. Из него вышла женщина, которая подошла к задней двери и вышвырнула маленькую черную собаку на траву. После этого она поспешила вернуться в машину и уехать. А преданное животное еще долго бежало по дороге, похрамывая, чтобы догнать хозяйку. Но не смогло.

В комментариях под постом уже написали, что собака попала в заботливые руки волонтеров. Скоро она попадет в новый дом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на улицах оказываются не только собаки и кошки, но и экзотические животные, владельцы которых с ними «наигрались».

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