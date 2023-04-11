Во Владивостоке следком разбирается в деле об избиении школьницы

Следком уже организовал проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке следственный комитет проверяет информацию из СМИ о том, что школьницу унижали одноклассницы. Дело дошло до того, что девочку избила группа учащихся. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все началось с опубликованного письма мамы, которая писала о том, что у ее дочери произошел конфликт с одноклассницей. Родитель обратился к администрации школы, чтобы решить вопрос. С детьми провели беседы, но это не помогло. А в апреле 2023 года в туалете школы другие дети, сговорившись, избили ее. Мама утверждает, что в деле замешано 9 других учеников, в том числе и из старших классов.

Следком уже организовал проверку по признакам преступлений по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность» и статьи 116 УК РФ «Побои».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про другой скандал, связанный с подростковой жестокостью. Группа школьников избила 11-летнего мальчика. Все это дети запечатлели на видео, которое позже выложили в популярную соцсеть.

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