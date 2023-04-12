В Приморье разработают мастер-план по созданию федерального круглогодичного курорта

Олег Кожемяко обсудил строительство курорта с зампредседателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Фото: government.ru.

Во время рабочей встречи зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко обсудили создание в крае федерального круглогодичного курорта. По мнению Чернышенко, реализация проекта увеличит туристический поток в регион, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на аппарат вице-премьера.

– Президент России Владимир Путин поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. Инструменты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» направлены на решение этих задач. Проект круглогодичного курорта впечатляет по масштабам и уникальности месторасположения. На первоначальном этапе необходимо совместно с корпорацией «Туризм.рф» разработать мастер-план территории и проработать вопрос привлечения потенциальных инвесторов, – отметил вице-премьер.

Как поделился глава края, для строительства курорта уже выбрали территорию, которая пользуется популярностью у туристов, находится она близко к местам боев на озере Хасан.

– В Хасанском округе также очень развит экотуризм – здесь расположен национальный парк «Земля леопарда». И создание курорта позволит упорядочить антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию.

Политики также обсудили опыт Приморья по строительству модульных отелей и создание российско-китайского детского спортивно-туристического лагеря.

– С учетом продуктивных переговоров России и Китая в рамках визита официальной делегации во главе с Си Цзиньпинем в Москву, реализация такой инициативы в приграничном регионе поспособствует культурному обмену граждан обеих стран и укреплению наших дружественных связей. Поддерживаю проработку данного вопроса с коллегами из Китая в рамках наших рабочих контактов, – добавил Дмитрий Чернышенко.

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