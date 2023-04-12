Из-за буровзрывных работ на трассе Хабаровск – Владивосток временно ограничат движение

Объезд организуют через поселок Раздольное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 13 апреля, в Приморье на время ограничат движение для всех видов автомобилей по участку федеральной трассы «Уссури». Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Движение ограничат из-за реконструкции дороги. На участке 695+000 – 697+000 километры трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток пройдут буровзрывные работы. Запрет будет действовать всего 2 часа: с 10:00 до 12:00.

Временный объезд организуют через село Раздольное: со стороны Владивостока на участке 707+800 километр, в Хабаровске – 594+600 километр.

Водителей просят заранее спланировать свои маршруты.

Напомним, что во Владивостоке в ночь на 14 апреля состоится репетиция парада Победы, из-за чего в центре города перекроют часть улиц. Подготовка к празднику запланировала и на другие дни, подробности – в нашем материале.

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