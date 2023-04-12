Токаревский маяк превратился в ракету и улетел из Владивостока в космос

Известный символ Владивостока отправился в путешествие. Фото: Telegram-канал @hardkorushka

Токаревский маяк вновь подвергся манипуляциям, но на этот раз его запустили из столицы Приморья в небо. Такое любопытное видео появилось в социальных сетях в День космонавтики. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с создателями ролика и узнала секреты публикации.

Небольшое видео, на котором Токаревский маяк неожиданно превращается в ракету и покидает Эгершельд, сразу понравилось жителям краевой столицы. Авторы Telegram-канала «HardКорюшка» рассказали нам, что им, как коренным приморцам, захотелось поздравить всех с 12 апреля атмосферно и запоминающееся, сделать акцент на родном регионе. Поэтому включилась фантазия.

– Токаревский маяк – одна из главных достопримечательностей Владивостока, к тому же формой напоминает ракету, мы сложили все эти мысли, и родился «запуск маяка».

Ребята рассказали, что это первый их ролик, и сделать его было непросто. Но приморская земля полнится инициативными людьми, они-то и присоединились к воплощению идеи в жизнь.

– Несмотря на то, что делали подобное впервые, такие работы будут и в дальнейшем. Продолжим радовать приморцев к праздникам и напоминать в таком актуальном формате про значимые даты нашей страны.

К слову, это уже не первые «манипуляции» со знаменитым символом Владивостока. До этого, например, его утащил гигантский краб-мутант.

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