Гигантский краб с маяком на спине. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке Токаревский маяк «восстал» над морем: оказалось, что все это время он стоял на спине огромного краба. Местный графический дизайнер объединил фантазию и технологию в небольшом видеоролике, который уже успел разлететься по социальным сетям, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Станислав Агеев уже три года занимается графическим дизайном; так как он живет во Владивостоке, неудивительно, что приморская столица стала его музой. В руках художника оживают здание правительства и Триумфальная Арка, известная среди местных, как «Арка Цесаревича», гигантский мутант Годзилла появляется над Золотым мостом, катера парят над морем, в общем, огромный полет фантазии.

– Все это я делаю для себя. Очень интересно создавать что-то новое и наблюдать, как людям нравится. Немного пытаюсь разбавить обыденность будней и новостей в нашем городе, на которые натыкаюсь в социальных сетях. Вдохновение черпаю из музыки, фильмов и книг.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про уличного художника, который украшает здания столицы Приморья пиксельными изображениями. Благодаря Богдану Кондрашову прямо в центре города «разгуливают» персонажи знаменитых видеоигр, милые коты и прекрасные цветы.

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