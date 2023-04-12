Власти Приморья передали в зону СВО новую партию спецоборудования и автомобилей

Ранее губернатор Приморья передал ребятам монокуляры, тепловизоры, коллиматоры.
Фото: Александр КОЦ
Власти Приморья продолжают поддерживать участников СВО. На передовую передали еще одну партию спецоборудования и машин. Об этом рассказал Вячеслав Квон, глава Артемовского городского округа, в своей telegram-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Бойцам привезли четыре джипа высокой проходимости, которые для отправки передали местные предприниматели. Техника преодолела длинный пусть до места дислокации приморцев.
– Как доберусь, обязательно передам всем привет и теплые слова, которые вы писали в комментариях. Спасибо всем, кто неравнодушен и помогает! – написал Квон.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что губернатор Олег Кожемяко от имени президента России Владимира Путина наградил медалями Суворова и Жукова, а также краевыми знаками «Герой Приморья» бойцов 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Он также передал ребятам монокуляры, тепловизоры, коллиматоры и другое спецоборудование и экипировка, необходимые в зоне СВО.
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