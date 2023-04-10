Губернатор Приморья от имени президента России наградил медалями бойцов в зоне СВО

Глава края посетил бойцов 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко от имени президента России Владимира Путина наградил медалями Суворова и Жукова, а также краевыми знаками «Герой Приморья» бойцов 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые сейчас находятся в зоне СВО. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе правительства края рассказали, что глава Приморья привез военнослужащим оборудование и снаряжение. Олег Кожемяко также посетил 60-ю мотострелковую Краснознаменную бригаду и добровольческий отряд «Тигр» в составе 155-й гвардейской бригады морской пехоты.

– Ребята продолжают мужественно отстаивать важнейшие стратегические объекты! Поблагодарил их за настоящий героизм от всех жителей нашего региона. Вместе с весточкой из дома передал спецоборудование. В ближайшее время бойцы также получат груз от наших лесников.

По словам губернатора, пока бойцы выполняют задачи специальной военной операции, правительство края будет привозить им снаряжение, помогать семьям, например, во Владивостоке в ближайшее время введут бесплатный проезд на автобусе для детей из семей военнослужащих.

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