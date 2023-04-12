Пожар в Хасанском районе подходит к жилым постройкам в районе баз отдыха

Жители ждут пожарных.

В Приморье огонь в Хасанском районе окружил жилые постройки в районе базы отдыха «Зион», которая расположена в Бухте Алеут, вблизи поселка Зарубина. Кадрами пожара с редакцией поделились очевидцы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жители напуганы и говорят, что горит уже несколько дворов и сараев. Они уже позвонили в пожарную службу и ждут, когда приедет бригада.

Тревожные сообщения о пожаре также поступают из поселка Краскино, который расположен на юге Хасанского района. Там тоже ждут пожарных. «КП – Владивосток» уже написала представителям МЧС и ждет актуальной информации.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что жители Приморья в социальных сетях делятся кадрами мощного пожара, разгоревшегося возле поселка Бамбурово в Хасанском районе. По словам очевидцев, ЧП произошло 11 апреля в 22:00.

ОБНОВЛЕНИЕ 22:40

В ГУ МЧС по Приморскому краю рассказали, что в Хасанском районе действует 5 термических точек, которые являются палами сухой растительности. Для защиты населенного пункта на место были направлены пожарные краевой противопожарной службы. Перехода огня на жилые дома не допущено. Ситуация находится на контроле Главного управления.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.