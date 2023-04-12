Серьезный пожар полыхает в популярном туристическом районе в Приморье

Пожар разгорелся ночью 11 апреля. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Жители Приморья в социальных сетях делятся кадрами мощного пожара, разгоревшегося возле поселка Бамбурово в Хасанском районе. По словам очевидцев, ЧП произошло 11 апреля в 22:00. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Опубликованные кадры по-настоящему пугают: яркие языки пламени устремляются вверх, окрашивая ночное небо в ярко-красный цвет. Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира по Приморью.

Как ответили журналисту, пожар ликвидирует группа из 13 человек. Площадь возгорания пока неизвестна.

– Пока нельзя сказать, угрожает пламя населенным пунктам или нет. Но ситуация находится под контролем специалистов, на месте работают люди, также помогает «Земля леопарда», – добавили в ведомстве.

В пресс-службе правительства Приморья добавили, что за прошедшие сутки в крае зарегистрировали семь лесных и природных пожаров на площади 135 гектаров.

Стоит отметить, что Хасанский район не первый год страдает от возгораний. В феврале 2022 пал сухой травы в Зарубино по площади составил 1000 гектаров. Пламя оказалось настолько сильным, что подступало к жилым домам.

Напомним, что во Владивостоке и в других муниципалитетах края ввели особый противопожарный режим. За поджог леса жителям Приморья грозит штраф до 800 тысяч рублей.

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