Холмские ворота мемориала «Брестская крепость-герой» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Брест и Владивосток получат статус городов-побратимов уже летом 2023 года. Об этом заявил советник отделения посольства Беларуси в столице Приморья Алексей Сергушков. По его словам, населенные пункты имеют некоторое сходство, сообщает БЕЛТА.

Например, добавил Сергушков, во Владивостоке и Бресте есть героические крепости. Их объединяет Дмитрий Карбышев – крупнейший советский ученый и военный инженер, спроектировавший постройки. Еще один примечательный факт – города находятся на разных концах Союзного государства. Также советник отметил, что дальневосточная столица еще не обзавелась ни одним городом-побратимом из Беларуси.

– Уже этим летом тысячелетний Брест и 163-летний Владивосток могут стать городами-побратимами, а Брестская область и Приморский край – партнерами в различных сферах сотрудничества, включая торгово-экономическое, – рассказал Сергушков.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что между губернатором Приморья Олегом Кожемяко и руководством Брестского ОИК состоялся разговор о расширении сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Тогда же глава региона анонсировал пополнение в семье городов-побратимов Владивостока, которых сегодня насчитывается 17.

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