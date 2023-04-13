Соцсети штурмуют откровения матери с Камчатки, дочь которой умерла из-за халатности врачей

Девочка уже даже не ходила. У нее были холодные руки и ноги. Фото: Иван Макеев

В соцсетях Камчатки распространилась запись, на которой мама девочки, погибшей из-за неверного диагноза, рассказывает о халатности врачей в тот роковой день. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мама рассказала, что дочери с вечера не давали ни пить, ни есть. Из-за слабости она уже не могла говорить, из-за высокой температуры у нее слипались губы. Врачи поставили ей капельницу, так как шла интоксикация организма. Но причину этого они, по словам родителя, не искали.

– Я вообще просто в шоке. Она лежала 3,5 часа под капельницей. Пришел педиатр, посмотрел. Сказал, что ничего такого не видит, но отправил на рентген, – отмечает мама.

Девочка уже даже не ходила. У нее были холодные руки и ноги. Врач посоветовал надеть кофту.

– Когда я сказала, что у нее губы синие, доктор мне сказал, что она блондинка, сосуды у нее близко расположены. Когда пошли рвотные массы, я побежала к ним опять. Они спросили, почему я истерю.

Слушать дальше без слез невозможно. Через две минуты к врачам и переживающей матери подошла медсестра, которая рассказала о том, что девочка уже не дышит…

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на Камчатке трехлетняя девочка умерла из-за неверного диагноза. Следственный комитет завел уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности на врачей медицинского учреждения краевого центра, в котором скончался ребенок.

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