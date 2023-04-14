Полиция рассказала, кто виноват в ночном ДТП с перевертышем во Владивостоке

Место происшествия. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция Владивостока установила обстоятельства автоаварии на улице Семеновская. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, речь идет о ночной аварии на Семеновской, 6Г, где столкнулись Toyota Chaser и Honda Fit Shuttle. По предварительным данным было известно, что рулевой «Фита» решил повернуть с крайней левой полосы направо. В этот момент с Алеутской на Пограничную ехать «Чайзер», водитель которого совсем не ожидал такого маневра. Затормозить «Тойота» уже не успела, в результате чего и произошло столкновение.

Схема ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В полиции подтвердили, что причиной ДТП стал необдуманный маневр водителя «Хонды». За рулем находился 20-летний парень, стаж вождения которого составляет один год. Ранее за нарушение правил дорожного движения его не привлекали.

Что же касается, пострадавших, травмы получил пассажир Honda Fit Shuttle. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у мужчины ссадины поясничной области.

На водителя-виновника составили административный протокол по факту невыполнения требования правил дорожного движения, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.

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