Японский фестиваль ханами пройдет в Приморье

Ханами – японская традиция любования цветами. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Любование весенними цветами пришло в Приморье из Японии. В период, когда молодые бутоны начинают распускаться и радовать своим видом, принято замедляться, уединяться с природой и ловить момент, ведь это очень кратковременное удовольствие. Найти гармонию с окружающим миром и заметить прекрасное смогут и жители нашего региона – 6 мая под Находкой пройдет фестиваль ханами, выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Яркое мероприятие пройдет в субботний день в саду «Эниси» на улице Японская, 119 (Находка). В 14 часов здесь развернется насыщенная восточными традициями программа. Гостей ждут японские танцы и музыка на флейте с гитарой, косплей-шоу и уличная еда, сумоисты и выступление тхэквондистов. Еще организаторы обещают конкурсы, призы и подарки.

Японская культура близка многим жителям Приморья и Дальнего Востока. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Вход платный, но цена вполне приемлемая: 400 рублей взрослые и 300 рублей дети до 10 лет. Малыши до трех годиков – бесплатно.

К слову, «Комсомолка» уже бывала на подобном празднике. В сентябре 2022 года здесь прошел праздник созерцания Луной – цукими. Гостей встретили вкусной едой и напитками, ярким косплеем с любимыми героями из фильмов и мультсериалов, а когда стемнело, вдоль тропинок зажгли «огненные цветы» – ханаби.

В это время принято уединяться с природой и замечать прекрасное. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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