В Приморье нарушители пожарной безопасности за неделю получили штрафов на 600 тысяч рублей

В Приморье начала пожароопасный сезон. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 14 апреля, на совещании под председательством губернатора Приморского края Олега Кожемяко обсудили вопросы пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано почти 4 тысячи термических аномалий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Больше всего пожаров было в Спасском районе, Пограничном, Хасанском, Хорольском округе и Лесозаводске. Главы территорий рассказали о подробностях возгораний и мерах по предотвращению пожаров.

– У каждого пожара есть хозяин. И для их установления, а после и наказания, должны приниматься все меры. Это как крупный штраф, так и изъятие земель, – добавил губернатор.

По данным главного управления МЧС по Приморскому краю, в течение недели составлено 95 протоколов, а сумма штрафов превысила 600 тысяч рублей. Также три предприятия могут лишиться мер господдержки из-за нарушения противопожарных мер.

Олег Кожемяко поручил усилить работу в преддверии выходных дней:

– После Пасхи наступают родительские дни, люди едут на кладбища, там нужно организовать дополнительные места сбора мусора, быстрый его вывоз, выставить посты, которые смогут быстро реагировать на возможные возгорания. Ситуация контролируемая, но сложная, ожидающиеся осадки сильно не повлияют на обстановку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что серьезный пожар полыхал в популярном туристическом районе в Приморье.

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