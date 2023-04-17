Первое богослужение в день Светлой Пасхи прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе во Владивостоке

Спасо-Преображенский кафедральный собор внутри. Фото: Администрация Владивостока

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе на центральной площади Владивостока прошло первое богослужение. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В воскресенье, 16 апреля, православные христиане отмечали Светлое Христово Воскресение: концерты творческих коллективов, крестный ход, участие в котором приняли сотни владивостокцев. Службы начались традиционно ночью. В Покровском кафедральном соборе литургию посетил глава Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков.

Главным событием стало первое богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на центральной площади. Оно-то и стало завершающим в череде праздничных мероприятий города. Собор на площади в строй еще не введен, однако работы здесь уже заканчиваются, и в праздник Светлой Пасхи было решено сделать исключение.

Когда храм окончательно введут в эксплуатацию, он официально станет самым большим в Приморском крае. Одновременно здесь смогут находиться до трех тысяч человек. Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир заявил, что остаются только лишь последние приготовления, а уж потом можно приглашать предстоятеля церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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