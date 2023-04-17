Судно Rise Shine, больше года простоявшее у берегов Находки, обратят в собственность государства

Судно село на мель в ноябре 2021 гоад. Фото: «КП-Владивосток».

Судно Rise Shine планируют обратить в собственность государства, а также будет решен вопрос о его разборе, об этом заявили депутат на заседании комиссии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Судно под панамским флагом село на мель у берегов Находки еще в ноябре 2021 года. На борту в этот момент находилось 14 членов экипажа. Панаме и КНР отправляли три требования убрать контейнеровоз, но на заявления так никто не ответил.

Разгружать судно начали только спустя пять месяцев, в апреле 2022 года, внутри находились детские подгузники и коляски, принтера, пылесосы, фитинги (соединительная часть трубопровода, устанавливаемого для разветвления – Прим. ред.). Работы закончили только в мае.

Из-за того, что хозяин Rise Shine так и не объявился, его решили обратить в собственность государства.

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