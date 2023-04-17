В Приморье завершились поиски семилетнего ребенка

О прекращении поисков сообщили на утро понедельника, 17 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поиски семилетнего мальчика, который пропал в Приморье в день празднования Светлой пасхи, завершились. В сообществе «Примпоиск» опубликована запись о том, что ребенок найден. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, Бурхан С. Пропал 16 апреля – просто ушел из дома примерно в шесть часов вечера и не вернулся назад. Волонтеры забили тревогу и приступили к поиску, предварительно подготовив ориентировку с приметами пропавшего.

К утру понедельника, 17 апреля, на страницах сообщества в Telegram появилась информация, что поиски завершены.

– Найден, жив! – гласит заветная надпись поверх фотографии Бурхана.

По традиции, подробностей волонтеры «Примпоиска» не раскрывают. Добровольцы поблагодарили всех неравнодушных приморцев за помощь в поисках мальчика.

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