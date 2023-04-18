Полиция проверяет факт нападения подростков на беззащитную женщину в Большом Камне

Все произошло в Большом Камне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция проводит проверку после видео с издевательством над женщиной в Большом Камне. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей ведомства, инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. После того как проверка закончится, будет принято соответствующее законам РФ решение, уточнили в региональном УМВД.

Напомним, что в социальных сетях появилось видео, в котором подростки по неизвестным причинам издеваются над местной жительницей. Судя по всему, один из мальчиков сказал ей что-то оскорбительное, а затем другой пнул ее в спину. К видео добавили «забавную» музыку.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Приморском крае Ольги Романовой, причины такого поведения могут быть разными. Можно предположить, что школьники таким образом хотели прославиться, повторив тренд популярной социальной сети.

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