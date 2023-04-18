Во Владивостоке завели дело на главврача психиатрической больницы по факту взятки

Врач получил от приморца сто тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Следственном комитете по Приморью подтвердили задержание главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» Максима Артамонова. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на него завели уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, главврачу в качестве взятки передали 100 тысяч рублей. В обмен на деньги приморец хотел, чтобы его сняли с учета в ПНД без прохождения медицинских процедур. Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

На Максима Артамонова завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Под уголовную ответственность также попал приморец, передавший врачу 100 тысяч рублей. По части 3 статьи 291 УК РФ его также могут лишить свободы на восемь лет.

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