Почти два года в Приморье не могут найти без вести пропавшего мужчину

О местонахождении мужчины можно сообщить в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье разыскивают жителя Уссурийска, который пропал почти два года назад. В августе 2021 года 36-летний Петр Хоменко неожиданно перестал выходить на связь с родственниками. С того дня родные до сих пор не знают, где он находится, и обратились к волонтерам организации «ПримПоиск», которые опубликовали ориентировку на мужчину.

Рост Петра 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русые. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно. Есть вероятность, что он может быть дезориентирован.

Ориентировка на мужчину. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Все, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, могут обратиться в полицию (8-423-432-16-26, 102 или 112) или к волонтерам (8-924-009-92-21, 8-914-721-22-32).

Напомним, что в начале апреля в Приморье произошло настоящее чудо. Спустя пять дней долгих поисков в лесу нашли пропавшую бабушку хоккеиста молодежной команды «Тайфун» Михаила Билого. За четыре дня волонтеры прошли 378 километров, Татьяну обнаружили 5 апреля.

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