Элитный батальон для участия в СВО на Камчатке назвали в честь региона

Воины батальона будут проходить специальную военную подготовку. Фото: Александр КОЦ

В Камчатском крае появится специальный батальон, воины которого отправятся в зону специальной военной операции (СВО). Как рассказал губернатор региона Владимир Солодов, элитное подразделение получило название в честь полуострова – «Камчатка». Об этом стало известно в ходе брифинга, посвященного набору на контрактную службу, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Глава субъекта отметил, что такое название выбрано не случайно, ведь это слово узнаваемо и символизирует собой стойкость, целеустремленность, профессионализм и мужество.

– Я уверен, что именной батальон «Камчатка» станет серьезным укреплением наших Вооруженных сил, которые в зоне специальной военной операции находятся, – подчеркнул Владимир Викторович. – Не побоюсь этого слова, мы видим его как элитное подразделение с точки зрения подготовки. Ей мы будем уделять особое внимание.

Он добавил, что региональный батальон – полноценное штабное подразделение, бойцы которого получат все те же права, что и военнослужащие по контракту, включая и зарплату, дополнительное довольствие, социальные льготы, права на жилье.

Для камчадалов, которые заключат контракт с ВС России, также вводят поддержку в виде единовременной выплаты (200 тысяч рублей), возможности списания части долгов по ЖКХ, заботы о семье (бесплатное место в детском садике, путевки в оздоровительные лагеря, дополнительное профессиональное образование для взрослых, в первую очередь для жен).

На Камчатке функционирует специализированный сайт contract41.kamgov.ru, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Отметим, о том, что в крае появится именной батальон, стало известно еще в конце марта. Подобные подразделения создают в разных регионах, например, в Магаданской области отряд назвали «Колыма», в Ульяновской области – «Свияга», в Татарстане – «Алга».

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