У берегов Камчатки затонул пограничный сторожевой корабль «Воровский»

Проводится доследственная проверка. Фото: Восточное МСУТ СК РФ

В Петропавловске-Камчатском возле причала в районе судоремонтной верфи затопило палубу пограничного сторожевого корабля «Воровский». Проводится доследственная проверка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК, из-за ЧП нефтепродукты не вытекли в акваторию, но в целях безопасности судно оградили бонами. Представители ведомства организовали доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Виновникам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, после проверки они примут соответствующее решение.

– Судно располагалось у одного из причалов, не эксплуатировалось и предназначалось для резки на металлолом. Администрация морского порта совместно с контролирующими органами выехала на место для определения возможного ущерба акватории бухты Заводская и установления собственника судна. Согласно кодексу о торговом мореплавании собственник будет обязан поднять объект со дна за свой счет, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного строительства региона Максим Логинов.

Напомним, что на Камчатке, чтобы избежать экологическую катастрофу, суд приказал поднять затонувший в Авачинской губе транспортный плавучий док ТПД-43. Убрать его должны до 1 сентября 2024.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.