Морской пехотинец «Хищник» из Приморья поразил вражескую цель под Угледаром

Боец с ПЗРК «Игла». Архив «КП». Фото: Александр КОЦ

Тихоокеанский флот поделился новой победой известного морпеха «Хищник» во время СВО. Военнослужащий смог поразить вражескую воздушную цель под Угледаром, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В ТОФ раскрыли подробности операции своего бойца. Так, Вооруженные силы Украины отправили в сторону Угледара – одного из самых тяжелых участков специальной военной операции – штурмовик Су-25. Однако его вовремя заметил снайпер ПВО 155-й гвардейской бригады морской пехоты. «Хищник» выпустил из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» ракету, и снаряд попал точно в цель.

Пресс-служба флота также опубликовала уникальные кадры видео и радиопереговоров с передовой в момент уничтожения вражеского штурмовика.

До этого триумфа на счету бойца было как минимум шесть крупных целей, которые он лично уничтожил над Угледаром. Среди них – два крупных БПЛА, один вертолет Ми-8 ВСУ и три штурмовика Су-25 ВСУ. Вот теперь в «копилку» добавился еще один.

К слову, зимой «Хищник» приезжал домой во Владивосток в отпуск.

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