Командованию 155-й гвардейской бригады передали еще одну партию помощи из Владивостока

Переданные вещи повысят качество подготовки мобилизованных. Фото: Администрация Владивостока

Еще одна партия помощи из Владивостока передана военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Посылка включает в себя все необходимые вещи и оборудование, адресованное 155-й гвардейской отдельной бригаде морской пехоты. Помощь для наших бойцов собирали представители администрации Владивостока, думы города, общественных организаций «Восточный форпост», «Ветераны военной контрразведки Тихоокеанского флота».

Заместитель главы администрации Евгений Бавин считает, что переданные вещи повысят качество подготовки мобилизованных, которые сейчас находятся на полигоне в Бамбурово.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 22 марта в зону СВО из Уссурийска отправились три внедорожника. Автомобили приобрели за счет резервного фонда местной администрации. Такое поручение дал глава Уссурийского округа Евгений Корж.

В начале февраля два внедорожника и гуманитарную помощь отправили бизнесмен и чиновник из Приморья. Свою лепту внесли также врачи и пациенты Краевой клинической больницы № 1. Они подготовили термобелье и письма со словами поддержки.

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