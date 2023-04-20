В Приморье нашли сбежавших из реабилитационного центра подростков

МАльчики пропали в начале апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трех подростков, сбежавших из Артемовского социально-реабилитационного центра, нашли. Об этом рассказали волонтеры организации «ПримПоиск», подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Илью нашли еще две недели назад, 7 апреля, Павла отыскали в субботу, 15 апреля. Новость о том, что завершились поиски Александра, появилась в среду, 19 числа. По традиции волонтеры не сообщают, где и при каких обстоятельствах обнаружили подростков, но самое важное, что их вернули в центр в целости и сохранности.

Напомним, что в Приморье почти два года ищут без вести пропавшего жителя Уссурийска. В августе 2021 года мужчина перестал выходить на связь с семьей, никто до сих пор не знает, где он сейчас находится. Волонтеры опубликовали ориентировку на Петра Хоменко, подробности – в нашем материале.