Взял у одноклассницы: подросток распылил перцовый баллончик в школе в Приморье, туда нагрянула полиция

Проводится проверка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Владивостока рассказали, что в одной из местных школ ученик 8 класса распылил перцовый баллончик. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, все произошло в школе №62. Мальчик увидел баллончик у одноклассницы, взял его и распылил. Директор, узнав о случившемся, обратилась в полицию.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю подтвердили, что обращение в ведомство было, ведется проверка.

Корреспондент «Комсомолки» хотел связаться с представителями школы, однако трубку никто не взял. До сих пор непонятно, зачем ученик сделал это, пострадал ли кто-нибудь, по какой причине девочка принесла в школу перцовый баллончик, грозит ли восьмикласснику или его родителям наказание.

Напомним, что в социальных сетях активно распространяется видео драки между двумя юными жительницами поселка Лимповцы.