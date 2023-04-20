Взял у одноклассницы: подросток распылил перцовый баллончик в школе в Приморье, туда нагрянула полиция

Проводится проверка.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В администрации Владивостока рассказали, что в одной из местных школ ученик 8 класса распылил перцовый баллончик. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе мэрии, все произошло в школе №62. Мальчик увидел баллончик у одноклассницы, взял его и распылил. Директор, узнав о случившемся, обратилась в полицию.
В пресс-службе УМВД по Приморскому краю подтвердили, что обращение в ведомство было, ведется проверка.
Корреспондент «Комсомолки» хотел связаться с представителями школы, однако трубку никто не взял. До сих пор непонятно, зачем ученик сделал это, пострадал ли кто-нибудь, по какой причине девочка принесла в школу перцовый баллончик, грозит ли восьмикласснику или его родителям наказание.
Напомним, что в социальных сетях активно распространяется видео драки между двумя юными жительницами поселка Лимповцы.