«Бей ее, бей! Ты молодец»: толпа подростков в Приморье овациями поддержала издевательства над девочкой

Что стало причиной подросткового конфликта, неизвестно. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Поселок Липовцы Октябрьского района стоит на ушах – здесь произошел инцидент между подростками. В социальных сетях пишут, что 13-летняя девушка под крики друзей избила школьницу 11-ти лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Бей ее, бей. Ты молодец, – такими подстрекающими криками, утверждает автор поста, сопровождается избиение одного ребенка другим.

На размытых видеокадрах заметно, как одна юная жительница пгт лежит на земле, а рядом с ней сидит ее землячка. Когда первая девочка пытается встать, вторая ее начинает откровенно дубасить, таскает за волосы, садится сверху и утыкает лицом в траву. Вокруг прыгают и будто бы ликуют другие подростки. Судя по всему, все происходило во дворе жилого дома.

Когда произошло избиение, непонятно, но можно предположить, что это случилось этой весной.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Это предстоит выяснить соответствующим ведомствам – мама пострадавшей девочки обратилась с заявлением в местную прокуратуру. «КП – Владивосток» также связалась с представителем надзорного органа, там сказали, что о ситуации уже знают.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 16:20

13 апреля 2023 года в поселке Липовцы группа подростков во главе с 13-летней местной жительницей в результате конфликта применили силу в отношении 11-летней девочки, – дали более подробную информацию в приморской прокуратуре. – Госпитализация потерпевшей не потребовалась, ребенок проходит амбулаторное лечение, степень тяжести причиненного вреда устанавливается.

Ведомство поставило на контроль доследственную проверку. Отметим, к ситуации подключилась и уполномоченный по правам ребенка Приморского края Ольга Романова.

Увы, подобные приступы жестокости среди приморских детей не редкость. В начале апреля 2023 года всплыл февральский конфликт – группа школьников избила 11-летнего мальчика и сняла все это на видео. А совсем недавно общество всколыхнул поступок подростов – толпа малолеток решила развлечься и накинулись на проходящую мимо женщину.

«Комсомолка» разговаривала с детским омбудсменом Приморья о жестокости детей и ее причинах. Уполномоченная дала несколько советов родителям, как не упустить насилие над ребенком.