Что грозит родителям подростков, накинувшихся на девочку в Приморье

Полицейские провели воспитательные беседы с несовершеннолетними. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция подключилась к инциденту в пгт Липовцы Октябрьского района, где 13-летняя девушка избила 11-летнюю девочку. Действия сопровождались подбадривающими криками других детей, которые к тому же снимали все на видео. Правоохранители установили личности участников конфликта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло 13 апреля во дворе одного из жилых домов на Октябрьской поселка городского типа Липовцы. Толпа подростков окружила 11-летнюю школьницу. Что произошло между детьми, неизвестно, однако на ребенка накинулись сверстники. На кадрах, которые попали в сеть, видно, как девочку на земле избивает 13-летняя девушка. В полиции уточнили, что девушек было двое.

Пока одни избивали землячку, другие кричали «Бей ее, бей! Ты – молодец» и снимали жестокость на видео.

Школьнице сильно досталось, но госпитализация ей не потребовалась, врачи помогают ей в амбулаторном режиме. Полиция же дала ребенку направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы – так правоохранители смогут установить степень тяжести вреда.

Установили сотрудники ведомства и личности двух девушек, которые истязали девочку. Ни подростки, ни их родители никогда не состояли на учете в ОМВД России по Октябрьскому округу.

– С двумя 13-летними школьницами и их законными представителями полицейские провели профилактические беседы воспитательного характера. Обсудили недопустимость совершения правонарушений, общественно опасных деяний. Подросткам также были разъяснены правила и нормы поведения в общественных местах, на улицах города, в быту и учебных заведениях, – прокомментировали в УМВД РФ по Приморскому краю.

Сейчас решается вопрос – нужно ли заводить дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Санкция предусматривает штраф от 100 до 500 рублей.

Продолжается проверка по инциденту. Как только полицейские соберут все необходимые данные, они передадут документы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер воспитательного характера.