В Приморье на владельца недостроя, со 2 этажа которого упал ребенок, завели уголовное дело

Материалы дела направлены в орган предварительного расследования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лесозаводске прокуратура завела уголовное дело на собственника недостроя, который не оградил доступ к опасному зданию. Из-за этого 12-летняя девочка упала со 2 этажа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Установлено, что владелец здания долгое время не ограничивал свободный доступ к зданию, хотя до этого суд вынес предписания сделать это. В итоге 19 апреля 2023 года группа детей пробралась в недострой, один ребенок упал со 2 этажа.

Материалы дела направлены в орган предварительного расследования. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Результаты расследования контролирует прокуратура.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что после падения девочки медики быстро приехали на место ЧП, ребенка сразу госпитализировали с переломами.