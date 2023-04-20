В Лесозаводске 12-летняя девочка упала со второго этажа недостроенного здания

Владелец здания должен был ограничить свободный доступ к недострою еще несколько месяцев назад. Архив «КП». Фото: Павел КЛОКОВ

Из-за халатности владельца недостроенного здания ребенок попал в больницу. Вечером в среду, 19 апреля, 12-летняя девочка забралась в недострой на улице Будника в Лесозаводске. Видимо, школьница подошла слишком близко к краю дома – она упала со второго этажа. В ситуации разбирается местная прокуратура, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в ведомстве, девочка гуляла с друзьями, и как только их подруга рухнула вниз, они сразу вызвали скорую помощь. Момент падения увидели и прохожие. Медики быстро приехали на место ЧП, ребенка сразу госпитализировали с переломами.

Тут стоит сделать важное замечание. Межрайонная прокуратура еще в декабре 2022 года обратилась в суд с просьбой обязать собственника объекта огородить недострой и сделать так, чтобы простые люди не могли свободно попасть в здание.

Вот только, очевидно, юридическое лицо не предприняло никаких попыток выполнить предписание. Ну, или не закончило.

Поэтому теперь прокуратура проверит, как же владелец дома исполнял судебный иск.

Напомним, в 2021 году во Владивостоке произошла трагедия на одном из заброшенных объектов, стоящего на балансе УМВД. На 14-летнего подростка упала бетонная плита. В итоге осудили высокопоставленного полицейского, хотя он долгое время пытался передать здание «под крыло» мэрии.