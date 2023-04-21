Во Владивостоке родителей школьника, распылившего перцовый баллончик на уроке, привлекли к ответственности

Из-за поступка ученика никто не пострадал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке нашли родителей ученика, который распылил перцовый баллончик в здании школы. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, их привлекли к административной ответственности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей ведомства, во время урока школьник увидел, что в открытой сумке одноклассницы лежит перцовый баллончик, взял его и распылил в сторону. Администрация школы провела эвакуацию, пострадавших нет, а директор вызвала полицию.

Школьник свою вину отрицать не стал и пообещал не делать ничего подобного в будущем. Однако на его родителей составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей).

Одноклассница парня носила баллончик в целях самообороны. С ее родителями провели профилактическую беседу, рассказали про ограничения, связанные с использованием средств защиты.