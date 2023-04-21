Во Владивостоке уволили учительницу, которая обзывала детей «дураками» и «дебилами»

Действия учителя доводили детей до истерик. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Детский омбудсмен Ольга Романова проинспектирова оскандалившуюся школу во Владивостоке, где педагог постоянно «обласкивал» детей оскорблениями. О результате проверки уполномоченный по правам ребенка написала на своей странице во ВКонтакте. Итогом стало увольнение учителя начальных классов и наказание директору МБОУ СОШ №67, сообрает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, накануне появилась информация, что к Ольге Романовой чуть ли не в слезах обратилась мама одной из учениц 67-й школы. Ее дочь рассказала и даже доказала с помощью аудиозаписи, что учительница регулярно называет детей «дураками», «дебилами», «даунами» и прочими оскорблениями. После очередного урока девочка не выдержала и долго плакала. Это и стало последней каплей родительницы.

– И это учитель? Она криком и оскорблениями закладывает интерес к учебе? <…> В общем, еду с проверкой. Посмотрю в глаза педагогу, – сказала после этого детский омбудсмен.

И таки приехала.

– Спустя день после проведения проверки в школе, по моей просьбе состоялось рабочее совещание с участием главы города Константином Шестаковым и руководителем управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максимом Кильчевским, – пишет у себя на странице в социальной сети Романова. – Приняты решения об увольнении учителя начальных классов школы №67 и дисциплинарном взыскании в отношении директора школы.

И, как оказалось, историю уполномоченному подтвердили и другие родители. Они связались с Ольгой Романовой, чтобы рассказать о других «фактах грубейшего нарушения профессиональной этики этим учителем и в прошлые годы». Многие взрослые, к слову, поведали о подобных в других школах разных городов Приморья.

– Хочу порекомендовать каждому родителю, кто столкнулся с подобными ситуациями:

1. Письменно обратиться к директору школы.

2. Попросить провести проверку действий учителя.

3. Написать заявление на работу по данным фактам школьной комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций.

4. Помнить, что в любой момент вы можете обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в своем регионе.

5. В Приморском крае вы круглосуточно можете письменно обратиться на горячую линию Уполномоченного – 8 950 295 2110.