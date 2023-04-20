«Вон отсюда, дебил»: приморскому омбудсмену пожаловались на педагога-тирана, унижающего детей

О том, что творится на уроках начальных классов, омбудсмену рассказала мама школьницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Говорят, педагогом нужно работать по призванию, иначе угробишь и свою карьеру и тягу к знаниям у детей. Кажется, именно второе происходит в одной из школ Владивостока (номер учреждения пока не афишируется). Педагог-тиран начальных классов, как сообщили неравнодушные родители детскому омбудсмену Ольге Романовой, унижает и оскорбляет детей регулярно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Уполномоченной по правам ребенка чуть ли не посреди ночи позвонила мать ученицы. Ее дочь несколько часов плакала из-за оскорблений учительницы. Женщина сама была на грани истерики, она прислала записи «разговора» преподавателя с ребятами. Диалогом это действительно тяжело назвать, всех детей она оклеймила «дураками», «дебилами» и прочими оскорблениями. Романова заявила, что проинспектирует школу, из которой поступили тревожные сообщения об унижении детей.

– И это учитель? Она криком и оскорблениями закладывает интерес к учебе? Подает пример? Человек формирует образ преподавателя в глазах детей на все последующие годы их учебы. В общем, еду с проверкой. Посмотрю в глаза педагогу, – высказалась детский омбудсмен.

Омбудсмен рассказала, что было на записи, которую ей прислала мать ученицы данного образовательного учреждения. Скорее всего, аудио записал кто-то из ребят. Детям приходится выслушивать отвратительные слова в своей адрес. Учительница не стесняется затрагивать в своих изречениях родных ребят. Например, одной из девочек она и вовсе сказала, та не запоминает таблицу умножения, потому что всем на нее наплевать.

– Ты почему таблицу не выучила? У тебя две бабушки, что выучить не могли? Все потому что ты никому не нужна, дура!

Порой горе-педагог и вовсе не следит за словами и называет ребят даунами. Тем самым, внушая им, что люди с данной формой геномной патологии глупые и не приняты обществом. Человек, который работает в области образования, как минимум, должен понимать, что эти люди рождаются с такой особенностью здоровья и не выбирают ее, но у них есть все права на полноценную жизнь.

– Теперь ты (называет фамилию), иди сюда придурок! Ты ни одного океана не написал, даун! Ты полный даун! Пошел вон отсюда!

Знали ли о подобных методах обучения в альма-матер, предстоит выяснить детскому омбудсмену. Какое наказание ждет учительницу, пока неизвестно. Жалуются ли на педагога другие родители – тоже. Остаются открытыми вопросы: сколько лет женщина проработала в школе? Всегда ли она так вела себя с детьми, или этот урок был исключением? Все встанет на свои место после проверки специалиста.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала историю об учителе, с которого действительно стоит взять пример. Речь идет о Николае Дубинине, в честь которого названа одна из лучших школ Владивостока. Педагог всю свою жизнь посвятил образованию и детям, за что удостоился звания народного учителя СССР.

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