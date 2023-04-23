В Дальнегорске завели уголовное дело на водителя, по вине которого в ДТП погибли подростки

Подозреваемый задержан. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

Трагедия во время вечернего ДТП в поселке Пластун, где погибли двое 14-летних подростков, получила продолжение. Следователи завели уголовное дело на 33-летнего водителя Toyota Land Cruiser, который «догнал» легковушку – от удара машина влетела в дерево. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть людей. Об этом сказано в пресс-релизе СУ СК РФ по Приморскому краю, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, вечером 22 апреля 15-летний подросток без спроса взял ключи от машины родителей Toyota Corolla II. Парень позвал двух друзей покататься по поселку. Около 21 часа он ехал по улице Пушкина, когда авто «догнал» внедорожник. От удара легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Прибывшие на место ДТП медики увезли 14-летних парня и девушку, но они скончались на больничной койке. Малолетний водитель сильно ударился головой, сейчас ему помогают врачи.

При этом мужчина сначала сбежал с места аварии, а потом сам пришел в отделение полиции. Как оказалось, у водителя нет прав и, судя по всему, он был пьян. Дальнегорские следователи завели дело по пунктам «а, б, в» части 6 статьи 264 УК РФ. В ведомстве уточнили, что 33-летний водитель задержан, там, где случилось происшествие, провели осмотр. Специалисты опрашивают свидетелей.

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