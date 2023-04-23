Двое подростков погибли в страшном ДТП в поселке Пластун Приморья

От удара легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево на обочине. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

Серьезное ДТП на улице Гагарина, 6, в поселке Пластун Тернейского района произошло накануне вечером. Из-за столкновения с деревом погибли двое 14-летних подростков. На место происшествия прибыли полицейские, медики, оперативники, а также прокурор. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в субботу, 22 апреля, около 21 часа.

15-летний подросток взял без разрешения родителей ключи от Toyota Corolla II и отправился кататься с друзьями. В один момент, когда он ехал по улице Гагарина, в машину въехала Toyota Land Cruiser – 33-летний водитель не выдержал дистанцию. От удара легковушка съехала на обочину и врезалась в дерево. Мужчина поспешил скрыться.

На место аварии приехали полицейские и медики. Юный водитель легкового авто отделался травмой головы; бригада скорой помощи увезла 14-летних парня и девушку в больницу. Подростки скончались там.

Полицейские узнали, что несовершеннолетний водитель на учете в ПДН не состоит. Семья у него благополучная.

Вскоре мужчина, сбежавший с места ДТП, явился в полицию. Оказалось, он никогда не обучался в автошколе, водительских прав у него нет, но при этом к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Водитель внедорожника сам явился в полицию. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

На него завели ряд административных дел. Оставление места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП), употребление алкоголя после ДТП до экспертизы (часть 3 статьи 12.27 КоАП), управление незарегистрированной машиной без регистрационных документов ( часть 1 статьи 12.3 КоАП и часть 1 статьи 12.1 КоАП), фейковые номера на машине (часть 4 статьи 12.2 КоАП), отсутствие страховки (часть 2 статьи 12.37 КоАП).

На место аварии также выезжал и прокурор Тернейского района Евгений Коняхин:

– Ход и результат доследственной проверки по факту произошедшего находится на контроле в прокуратуре района, – отметил представитель надзорного ведомства. – Надзорное ведомство также даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе полноте профилактической работы в сфере безопасности дорожного движения, проводимой с подростками.

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