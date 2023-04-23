Камчатке дали почти полмиллиона рублей. Что это за деньги

Фото: Мария КАЮРОВА

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение дополнительных 60,5 миллиардах рублей, которые пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт различных объектов по всей стране. В перечне так же оказался и один из аэропортов Камчатского края, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Речь идет воздушной гавани «Усть-Камчатск», которая находится в трех километрах от одноименного поселка. Хаб связывает Усть-Камчатский район со столицей региона – Петропавловском-Камчатским – и поселком Никольское, который находится на острове Беринга.

На реконструкцию аэропорта, согласно распоряжению правительства РФ от 21 апреля 2023 года, выделено 471 192 300 рублей. Их должны освоить в текущем году.

Напомним, 11 апреля началось извержение вулкана Шивелуч. На три населенных пункта Усть-Камчатского района – Ключи, Козыревск, Майское – обрушилось огромное количество пепла. Полеты над муниципалитетом были запрещены. Сейчас здесь введен режим чрезвычайной ситуации.

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