Последствия извержения 12 апреля. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Режим чрезвычайной ситуации введен в пострадавшем от пеплопада Усть-Камчастком районе после извержения вулкана Шивелуч. Зонами ЧС выступили три населенных пункта: поселки Ключи и Козыревск, село Майское, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на главу муниципалитета Олега Бондаренко.

Это решение единогласно приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, уточнил чиновник. Конкретные мероприятия, которые последует в связи с введением режима, пока не озвучены.

– Сейчас готовится протокол заседания КЧС и все необходимые документы. Обо всех принятых решениях и о дальнейших действиях и запланированных мероприятиях обязательно сообщу позже, – сообщил Бондаренко.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов попросил помощи у президента РФ Владимира Путина. Глава региона отметил, что люди испытывают неудобства из-за грязи и большого объема пепла на улицах, несмотря на регулярные работы спасателей. Вероятно, Камчатке понадобится финансирование из федерального бюджета.

Извержение вулкана началось в ночь на 11 апреля. «Комсомолка» описывала хронологию в отдельном материале. Сначала жители Ключей увидели огромное облако дыма, которое закрыло солнце – затем начался пеплопад. Шлейф пепла распростерся на более чем 500 километров от вулкана Шивелуч. Активная фаза извержения завершена, хотя исполин еще напомнит о себе, считают вулканологи.

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