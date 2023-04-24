Бизнес-омбудсмен помогла сохранить мобилизованному приморцу свое дело

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Некоторые из приморцев, которые были призваны во время частичной мобилизации, имели свои небольшие дела. Сохранение бизнеса для них было важным моментом, поэтому мужчины нередко обращались к уполномоченному по защите прав предпринимателей Приморского края Марине Шемилиной. Во время прямого эфира Центра управления регионом бизнем-омбудсмен рассказала, как ее аппарат помог сохранить собственное дело.

Марина Анатольевна отметила, что во время мобилизации к ней и ее помощникам поступило огромное количество обращений. Основная проблема заявителей – риск потерять бизнес, пока они находятся в зоне спецоперации.

– Им не давали времени на оформление документов, нужна была отсрочка – это было нашим предложением, – сказала Шемилина. – Проводили консультации с бизнесменами, отрабатывали много индивидуальных историй. Например, поработали с предпринимателем из Пожарского района, который через свою администрацию обратился к нам, когда уже был в зоне СВО. Помогли ему оформить все необходимые документы и сохранить бизнес.

К слову, приморским предпринимателям пытались наступать на пятки санкции, а до этого – COVID-19. Но бизнесмены, отметила Марина Анатольевна, не просто преодолели все препятствия и сложности, но и сделали это с успехом. Например, в 2022-м в регионе зарегистрировали больше девяти тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП), а количество субъектов малого и среднего бизнеса, как уже писала «Комсомолка», выросло на 1,2 процента.

– Это больше, чем цифры в целом по Дальневосточному федеральному округу. И край продолжает развиваться. Данные за апрель показывают, что за первый квартал этого года рост уже составил 1,6%.

Еще важно отметить момент, что за прошедший год омбудсмен уделила внимание контролю работе административных комиссий. Вместе с ней сотрудничали прокуратура и правительство региона. Задача состояла в корректировке ошибок муниципальных властей.

– Отменили более 350 административных материалов, по которым в совокупности наш бизнес мог бы потерять 17 миллионов рублей.

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