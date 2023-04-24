Приморские аграрии посеяли больше 4 тысяч гектаров кукурузы

Также аграрии занимаются посевами ранних зерновых культур. Фото: НАГАЕВ Денис.

В правительстве Приморского края рассказали о том, что приморские сельхозпроизводители посеяли уже больше 4 тысяч гектаров кукурузы. Это 15% от плана посева. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что кукурузу сеют в Хорольском, Ханкайском, Пограничном муниципальных округах и Михайловском районе.

Также аграрии занимаются посевами ранних зерновых культур. Они уже выполнили план на 36%.

– В том числе пшеницы – 3,7 тысячи гектаров, овса – 3,9 тысячи гектаров, ячменя – 4,9 тысячи гектаров. С учетом погодных условий ранние зерновые планируется посеять к середине мая, – добавили специалисты.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц рассказал о том, что в планах увеличить экспорт охлажденной свинины, сои и кукурузы в Китай.

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