Пожарные вновь тушат крупный пожар на мусорном полигоне во Владивостоке

Причины пожара пока неизвестны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 24 апреля, в понедельник, поступил звонок на номер «112». Очевидцы сообщили, что горит мусор на Владивостокском полигоне твердых бытовых отходов. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю, чтобы узнать, что происходит на месте пожара.

Выяснилось, что площадь пожара составляет примерно 600 квадратных метров. На место сразу же выехало 6 единиц пожарной техники и 29 пожарных. Причины пожара пока неизвестны, подробности также уточняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в феврале полигон уже горел. Тогда площадь возгорания составила 500 квадратных метров, потушить его быстро не удалось, так как очаг возгорания находился глубоко внутри мусорных гор. Отходы приходилось раскапывать и только после этого проводить проливку.

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